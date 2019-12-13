تظاهرات العراق.. ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار اختفاء الناشطين

2019/12/13 | 11:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت مصادر طبية عراقية في #وزارة_الصحة بالعاصمة بغداد، عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها إلى /511/ قتيلاً، بينهم ما لا يقل عن 50 شخصاً دون […]

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