طالباني: مشروع قانون الإصلاح مكسب للجميع بإقرار الأغلبية

2019/12/13 | 11:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، إن مشروع قانون الإصلاح الذي أقرته الحكومة مؤخراً "مكسب للجميع".

وتسلم برلمان كوردستان مشروع القانون في وقت سابق من يوم أمس وذلك بعد يوم من إقراره من قبل الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء.

وقال طالباني في بيان إن "مناقشات مستفيضة تمت قبل إقراره بالأغلبية" مشيراً الى أن المشروع "ليس مكسبا شخصيا لاي أحد أو جهة، إنما مكسب للجميع".

ومن المقرر أن يجتمع برلمان كوردستان يوم الاثنين في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لمناقشة مشروع قانون الإصلاح.

ويتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وأضاف طالباني في بيانه، أن على برلمان كوردستان "التصويت على المشروع في أقرب وقت ممكن من اجل المصلحة العامة".

كان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء، إن عملية الإصلاح متواصلة وبعيدة المدى وإنها تشمل مختلف القطاعات.

وشاركت كل الأحزاب المؤتلفة في الحكومة في إعداد المشروع، وقال بارزاني إن القانون خطوة لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين.





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