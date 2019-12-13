استقرار اسعار الصرف الدولار في الاسواق المحلية

2019/12/13 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقرارا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

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