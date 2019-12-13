الرافدين: القروض التي منحناها للمواطن والموظف متنوعة

2019/12/13 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين ان القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين تنوعت مابين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.

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