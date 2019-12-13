إرادة النيابية: الكتل السياسية تحاول تطبيق قانون انتخابات أكثر فائدة لكل المكونات

2019/12/13 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب، إن الكتل السياسية تحاول تطبيق قانون انتخابات أكثر فائدة لكل المكونات.

وأكد عرب في تصريح، أن قانون الانتخابات الجديد جاهز للتصويت، بعد اتفاق أغلب النواب على الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي، مبينا أن المادة الخامسة عشرة من قانون الانتخابات هي المعترض عليها فقط.

وأشار الى أن قانون الانتخابات الجديد لم يلاقٍ اعتراضا سياسيا، وأن الاعتراض جاء من نواب وليس من كتل سياسية، مضيفا أن النائب هو الأقرب لاحتياجات الناس والدوائر الصغيرة المتعددة هي الافضل بحسب تعبيره.

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