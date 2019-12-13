حكومة كردستان تؤجل مدفوعات لـ«جينل» و«جلف كيستون» النفطيتين

2019/12/13 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت شركتا إنتاج النفط المدرجتان في لندن، "جينل" و"جلف كيستون" أن حكومة إقليم كردستان العراق أجلت مدفوعات مستحقة لهما لأسابيع قليلة.

وأوضحت شركة جلف كيستون، إنها تلقت إخطارا من وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان يفيد أن المدفوعات ذات الصلة بإنتاج النفط لشهري آب وأيلول والمستحقة في تشرين الثاني وكانون الأول سَتُسدد في كانون الثاني 2020، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأصدرت جينل بيانا مطابقا لشركة جلف كيستون.

ويشار، إلى أن المدفوعات المستحقة للشركتين تأتي نظير عقود تقاسم إنتاج مبرمة مع حكومة إقليم كردستان.

وتنتج شركة جينل حوالي 37 ألف برميل يوميا بشكل صاف في كردستان، فيما تنتج جلف كيستون أكثر بقليل فحسب من 30 ألف برميل يوميا بشكل إجمالي في الإقليم.

وقال متحدث باسم جينل: "المدفوعات انتظمت على مدى أكثر من أربع سنوات ونحن واثقون من قدرة وزارة الموارد الطبيعية واستعدادها للدفع وسداد المتأخرات على النحو المعلن".

وتابع: "هذه مسألة مؤقتة وهي لا تؤثر في نظرتنا الإيجابية للعمل والاستثمار بإقليم كردستان العراق".

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