الحلبوسي يُجامل الفصائل ويمنع الحديث عن مقبرة “الصقلاوية”

2019/12/13 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة #الفلوجة تضم رفاة أكثر من /100/ شخص، ناشطون من محافظة #الأنبار باللجوء إلى الاحتجاج وقطع الطريق الدولي السريع الذي يربط […]

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