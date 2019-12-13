صالح العراقي بعد أحداث ساحة الوثبة: على المتظاهرين تسليم مندسيهم لجهة أمنية محايدة

2019/12/13 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعد حادثة ساحة الوثبة، إن سمعة القوات الامنية والمتظاهرين على المحك.

وحذر العراقي في تدوينة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، من استغلال الفاسدين لهذه الأحداث، وتمرير مرشحهم لرئاسة الحكومة، مطالبا في الوقت نفسه بأن تأخذ القوات الامنية دورها الفاعل، وعلى المتظاهرين التعاون معهم وعدم طردهم من ساحات الاحتجاج، وإبعاد المجاهدين من الحشد الشعبي، فضلا عن المندسين والوقحين.

ودعا المتظاهرين الى ضرورة تسليم مندسيهم الى جهة أمنية محايدة، وإلا فإن سمعتهم لن تنجو من الهلكة بحسب تعبيره.

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