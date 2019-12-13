وزير الكهرباء يرد على نائبة أتهمته بتمرير صفقات مشبوهة

2019/12/13 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، على اتهام وجه له من النائبة عالية نصيف بالفساد وتمرير صفقات مشبوهة.وقال الخطيب في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “منذ تسنمي مهامي الوزارية حتى هذه اللحظة، لم تهدأ هذه النائبة، من توجيه الاتهامات لي، فبحسب ادعاءاتها الكثيرة أنني لا أملك شهادة وأصبحت أثرى الأثرياء من عقود الكهرباء كما […]

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