2019/12/13 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، اللواء 314 بالحشد الشعبي لاستشهاد كوكبة من مقاتليه في سامراء،وفيما يلي نص التعزية.بسم الله الرحمن الرحيم (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ)تعزي مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، اللواء 314 في الحشد الشعبي باستشهاد سبعة من مقاتليهم الابطال الذين ارتقوا خلال تصديهم للهجوم “الداعشي” الإرهابي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الإعلام في هيئة الحشد تعزي اللواء 314 بالحشد الشعبي لاستشهاد كوكبة من مقاتليه في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الإعلام في هيئة الحشد تعزي اللواء 314 بالحشد الشعبي لاستشهاد كوكبة من مقاتليه في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الإعلام في هيئة الحشد تعزي اللواء 314 بالحشد الشعبي لاستشهاد كوكبة من مقاتليه في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).