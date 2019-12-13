2019/12/13 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

فرضت القوات الامنية في محافظة الانبار ،الجمعة، اجراءات امنية مشددة قبيل بدأ فريضة صلاة الجمعة في كافة مساجد الناحية للدواعي امنية .

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ"العهد نيوز": اجراءات امنية مشددة على مساجد الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ"العهد نيوز": اجراءات امنية مشددة على مساجد الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).