عدد الغرزات في هذه الرولز رويس يفوق عدد الشعر على رأسك

2019/12/13 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمّ تكليف سيارة رولز-رويس آسرة جديدة من قِبل رجل أعمال يتّخذ من ستوكهولم مقرّاً له، ويمتلك عشقاً هائلاً للأزهار.

وقد تحدّى العميل صاحب الشغف غير العادي

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