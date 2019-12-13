شياع السوداني يستقيل من حزب الدعوة وائتلاف المالكي ويكشف حقيقة ترشيحه لرئاسة الحكومة

2019/12/13 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن استقالتي من حزب الدعوه الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة أئتلاف دولة القانون كما أني لست مرشحا عن أي حزب .العراق انتمائي أولاً — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) December 13, 2019

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