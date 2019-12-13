2019/12/13 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجعية السيستاني: من المحزن اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة جريمة الوثبة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجعية السيستاني: من المحزن اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة جريمة الوثبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).