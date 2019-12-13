2019/12/13 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



المرجعية الدينية العليا: نحيي المقاتلين الأبطال الذين لا يزال الكثير منهم يواجهون خلايا الإرهاب ويلاحقونها

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