المرجعية تؤكد مجددًا على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود المجاميع المسلحة لمنع حدوث جرائم الخطف والاغتيال وتدعو للتحقيق بأحداث الوثبة

2019/12/13 | 12:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش في المنازلة التاريخية الكبرى التي خاضها العراقيون وأبلوا فيها بلاءً حسناً لتحرير أجزاء غالية من وطنهم سبق أن استولى عليها التنظيم الارهابي، وقد قدّموا […]

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