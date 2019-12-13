2019/12/13 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تنشر الوكالة المركز الخبري نص بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني والذي القاه ممثله السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية اليوم الجمعة الموافق 13 كانون الاول 2019 في مدينة كربلاء .وجاء فيها : أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوكالة المركز الخبري الوطني تنشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة المركز الخبري الوطني تنشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة المركز الخبري الوطني تنشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).