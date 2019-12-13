2019/12/13 | 13:05 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- تنشر وكالة /SNG/نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيّد أحمد الصافي في يوم الجمعة (16/ربيع الآخر/1441هـ) الموافق (13/12/2019) أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص بيان المرجع السيستاني بشأن استذكار النصر على داعش وادانة حوادث السنك والوثبة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص بيان المرجع السيستاني بشأن استذكار النصر على داعش وادانة حوادث السنك والوثبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).