المرجعية تشدد على ضرورة اعادة المواطنين لمنازلهم في المناطق المحررة معززين مكرمين

2019/12/13 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اكد المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، على ضرورة اعادة المواطنين في المناطق المحررة لمنازلهم معززين مكرمين.

وقال ممثل المرجعية العليا في محافظة

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