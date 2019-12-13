الزراعة: إنتاج العراق من رز العنبر يسد 60% من الحاجة المحلية

2019/12/13 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة ،اليوم الجمعة، أن الكمية المنتجة من محصول الشلب (رز العنبر) تسد 60% من الحاجة المحلية، مشيرة الى أن هذا الانجاز

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