2019/12/13 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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أعلنت وزارة الزراعة ،اليوم الجمعة، أن الكمية المنتجة من محصول الشلب (رز العنبر) تسد 60% من الحاجة المحلية، مشيرة الى أن هذا الانجاز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: إنتاج العراق من رز العنبر يسد 60% من الحاجة المحلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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