القبض على مسافرين عراقيين بحوزتهم مادة وادوات مخدرة في منفذ زرباطية

2019/12/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، ضبط مسافر عراقي بحوزته "40 غم من م...





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