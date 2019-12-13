السيستاني يدعو للتحقيق بجريمة الوثبة ويحذر من تكرارها

2019/12/13 | 13:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المرجعية العليا في العراق من تبعات جريمة الوثبة وتكرارها وأكدت ضرورة اخضاع السلاح لسلطة الدولة بعد حادثة السنك والاغتيال والاختطاف....

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