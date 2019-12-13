2019/12/13 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



المرجعية الدينية العليا: استقرار العراق رهن بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ويجب منع أية مجموعة مسلحة من العمل خارج إطار الدولة

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