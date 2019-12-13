النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

2019/12/13 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 47 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئةإلى 64.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 أيلول.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.6 بالمئة مسجلا 59.52 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 أيلول.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقا مع الصين وهو ما سيكون إيجابيا تماما لتوقعات الطلب العالمي على الخام".

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن تراجعا في الدولار الأمريكي على خلفية صعود قوي للجنيه الاسترليني ساعد أيضا في تعزيز أسعار السلع الأولية.

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