2019/12/13 | 13:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يدعو القوات المسلحة إلى أن تظل محترفة وموالية للدولة وخالية من النفوذ الأجنبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 13:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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