تحالف سائرون: هناك جهات تحاول صياغة قانون الانتخابات على مقاسها وتمرير أجنداتها

2019/12/13 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تحالف سائرون جهات وأطرافاً لم يسمها بالإصرار على تمرير أجنداتها في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون على مقاسها.

وقال النائب عن التحالف أمجد العقابي في تصريح، إن تحالف سائرون سعى بكل قوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وفقاً لتطلعات الشعب العراقي والجماهير المنتفضة، لكن إصرار أطراف سياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى.

وحذر العقابي من ردود فعل غير محسوبة من قبل المتظاهرين الذين ضاقوا ذرعاً بإصرار الكتل السياسية على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب المظلوم، مشيرا الى ان قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير المرتقب.

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