السيستاني يتحدث عن ولاء الجيش العراقي وسلطة حمل السلاح

2019/12/13 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بعمليات الاختطاف والقتل ودعا إلى أن يخضع السلاح في البلاد لسلطة الدولة.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثل له إن الاعتداءات التي وقعت في منطقة السنك ب‍بغداد وغيرها من حوادث الاغتيال والاختطاف "تؤكد مرة أخرى ضرورة أن يخضع السلاح، كل السلاح، لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان".

وندد المرجع الشيعي بـ"الجريمة البشعة والمروعة" التي وقعت في منطقة الوثبة ببغداد، مشددا على ضرورة أن "يكون القضاء العادل هو المرجع في كل ما يقع من جرائم ومخالفات، وعدم جواز ايقاع العقوبة حتى على مستحقيها إلا بالسبل القانونية".

وأكد السيستاني ضرورة أن "يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية".

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