ترامب مهنئاً جونسون: سنوقع اتفاقاً هائلاً بعد بريكست

2019/12/13 | 13:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات التشريعية البريطانية، واعتبر أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

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