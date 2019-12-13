اعتقال مسافر بحوزته مادة وادوات مخدرة في منفذ زرباطية

2019/12/13 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مسافر عراقي بحوزته “40” غم من مادة الكرستال، في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في

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