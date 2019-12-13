النفط يرتفع لأعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر

2019/12/13 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا

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