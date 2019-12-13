المرجعية الدينية تؤكد على حصر (كل السلاح) بيد الدولة وتستنكر العنف ضد المتظاهرين

2019/12/13 | 13:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جددت المرجعية العليا في النجف، اليوم الجمعة، تشديدها على ضرورة أن يخضع "كل السلاح" لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي جماعات مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان، منددة باستخدام العنف بكافة انواعه من قتل وخطف وتغييب للمتظاهرين السلميين.

وقال ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء احمد الصافي، في خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينية، وتابعتها "الغد برس"، نقل عن المرجعية العليا، إن "العراقيين ابلوا بلاءً حسناً لتحرير اجزاء غالية من وطنهم سبق أن استولى عليها تنظيم داعش الارهابي".

واضاف "وقد قدّموا طوال ما يزيد على ثلاثة اعوام عشرات الآلاف من الشهداء واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، وسطّروا صفحات مشرقة من تاريخ العراق بأحرف من عزّ وإباء، ورسموا خلالها أجمل صور البطولة والفداء، دفاعاً عن الارض والعِرض والمقدسات".

وتابع الصافي "اننا نعيد اليوم التأكيد على ما سبق ذكره من ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق اسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن وتنهض بالدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي، وتحمي نظامه السياسي المنبعث عن ارادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وشدد على "ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة واعادة اعمارها وتمكين اهلها النازحين من العودة اليها بعز وكرامة".

وقال الصافي "أمامكم اليوم معركة مصيرية أخرى، وهي معركة الإصلاح والعمل على انهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في ادارة البلد، وقد سبق أن أكدت المرجعية الدينية في خطبة النصر قبل عامين على ان هذه المعركة التي تأخرت طويلا لا تقلّ ضراوة عن معركة الارهاب إن لم تكن أشد وأقسى".

واضاف "العراقيون الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الارهاب قادرون على خوض غمار هذه المعركة والانتصار فيها أيضاً إن أحسنوا ادارتها".

واكد على أن "إتّباع الاساليب السلمية هو الشرط الاساس للانتصار فيها، ومما يدعو الى التفاؤل هو إن معظم المشاركين في التظاهرات والاعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلميّتها وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين".

واوضح الصافي "بالرغم من كل الدماء الغالية التي اريقت فيها ظلماً وعدواناً، وكان من آخرها ما وقع في بداية هذا الاسبوع من اعتداء آثم على الأحبة المتظاهرين في منطقة السنك ببغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بين شهيد وجريح".

وبين إن "هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الايام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع كل السلاح لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان".

ولفت ممثل المرجعية الى ان "استقرار البلد والمحافظة على السلم الاهلي فيه رهن بتحقيق هذا الامر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية".

وشجب الصافي "ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل اشكاله ومنها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت يوم أمس في منطقة الوثبة".

ودعا "الجهات المعنية الى أن تكون على مستوى المسؤولية وتكشف عمن اقترفوا هذه الجرائم الموبقة وتحاسبهم عليها".

وحذر من "تبعات تكرّرها على أمن واستقرار البلد وتأثيره المباشر على سلمية الاحتجاجات التي لا بد من أن يحرص عليها الجميع".

ونبه الى ضرورة أن "يكون القضاء العادل هو المرجع في كل ما يقع من جرائم ومخالفات، وعدم جواز ايقاع العقوبة حتى على مستحقيها الا بالسبل القانونية".

وختم الصافي بتشديد المرجعية على ان "السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاتها جرائم تجب محاسبة فاعليها، ومن المحزن ما لوحظ من اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة مشاهدها الفظيعة يوم أمس".

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