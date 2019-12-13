ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهما مخدرات في منفذ زرباطية

2019/12/13 | 13:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهما كمية من المخدرات وادوات التعاطي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "السلطات في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته 40 غم من مادة الكرستال، فيما تم ضبط مسافر عراقي اخر، بحوزته امبولات تعاطي مخدرات عدد ٣ يروم ادخالها الى العراق".

واشارت الى أن "عملية الضبط تمت قبل دخولهم صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات ومنتسبي المنفذ".

وبينت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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