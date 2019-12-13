2019/12/13 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على شبكة بحوزتهم أكثر من ألف حبة مخدرة في نينوى

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، ضبط مسافر عراقي بحوزته "40" غم من مادة الكرستال، في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم ضبط مسافر عراق

بغداد اليوم- صلاح الدين

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، بتكثيف الجهود الأمنية لطرد بقايا تنظيم داعش الإرهابي من المناطق الصحراوية في محافظة صلاح الدين.

وقال السامرائي في تغريدة عبر منصة "تويت

بغداد اليوم- ميسان

أفدا مصدر أمني في محافظة ميسان، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، بانفجار عبوة ناسفة وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "انفجرت عبوة ناسفة فجر اليوم الجمعة في أحد شوارع محافظة ميسان".

وأشار إلى أن

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