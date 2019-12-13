السيرة الذاتية لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء المرشح في العراق

2019/12/13 | 13:48 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر سياسية ومسؤولون إن ائتلافي الفتح ودولة القانون اتفقا على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في العراق.

وفيما يلي السيرة الذاتية لمحمد شياع السوداني:

محمد شياع السوداني سياسي عراقي ، وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي (2014 - إلى الآن) ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب ووزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس الكسنزان، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014 .



تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010.

ولد في مدينة بغداد عام 1970 متزوج ولديه اربعة اولاد حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع .



عند بلوغه العاشرة من عمره في عام 1980 قام نظام صدام حسين باعدام والده وخمسة من افراد عائلته لانتمائهم إلى حزب الدعوة الإسلامية المحضور في حينها.

شارك في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وبسبب الظروف والمضايقات الامنية انتقل للسكن في بغداد لمدة ثلاث سنين لحين اكمال دراسته الجامعية في عام 1997 تم تعيينه في مديرية زراعة ميسان حيث وكلت اليه مسؤليات منها مسؤول زراعة ناحية كميت وعلي الشرقي وقسم الإنتاج النباتي والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو التابعة للامم المتحدة.

بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 تم تنصيب السوداني كمنسق بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطة الائتلاف المؤقتة.

وفي العام 2004 تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وأكبر مدنها.



بعدها تم انتخاب السوداني عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2009.

بعد فوز قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس حزب الدعوة الإسلامية عام 2009 في الانتخابات المحلية لمحافظة ميسان والتي تقع في الجنوب الشرقي لجمهورية العراق والتي تعتبر واحدة من اغنى محافظات العراق والعالم بصورة عامة بمواردها النفطية تم انتخاب السيد محمد شياع السوداني محافظا للمحافظة في الواحد والعشرين من شهر ابريل لعام 2009.

تم تكليف السوداني بوزارة حقوق الإنسان بعد تشكيل حكومة المالكي الثانية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر عام 2010 وفي انتخابات برلمان 2014 حاز السوداني على 7584 صوتا عن ائتلاف دولة القانون.

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