أدوية سامراء.. علاجات جديدة تضاهي المنتجات العالمية

2019/12/13 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية – سامراء SDI،اليوم الجمعة، عن استعدادها لطرح نوعيات جديدة من الأدوية مع بداية العام المقبل تخص معالجة أمراض علاج السكر وعلاج ضغط الدم وعلاج الدهون ،مؤكدة أن إنتاجها يضاهي منتجات الشركات العالمية من ناحية الجودة والأسعار التنافسية.

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