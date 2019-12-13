استقرار اسعار الذهب وسط تراجع الدولار وصعود الأسهم

2019/12/13 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقر الذهب، اليوم الجمعة، حيث عوض هبوط الدولار أثر الضغوط الناجمة عن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر عقب تقارير عن انفراجه في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم ذروة جديدة.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1469.90 دولار للأوقية، لكنه مرتفع حوالي 0.7% منذ بداية الأسبوع.



وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1474.40 دولار.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد "السوق مازالت حذرة.



إلى أن نحصل على بعض المعلومات الإضافية بخصوص ما تم الاتفاق عليه، فإن المستثمرين لن يجازفوا بتكوين مراكز كبيرة في سوق الذهب".

كانت مصادر قالت يوم أمس الخميس إن المفاوضين الأمريكيين يعرضون خفض الرسوم القائمة على السلع الصينية بما يصل إلى 50% وتعليق فرض رسوم جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وصعد البلاديوم 2% في المعاملات الفورية إلى 1977.98 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1979.50 دولار.

وفي ظل نقص معروض، ارتفع المعدن حوالي 5% هذا الأسبوع، مدعوما في الأساس بإغلاقات مناجم في المنتج الرئيسي جنوب إفريقيا.

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