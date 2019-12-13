متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين كركوك- بغداد

2019/12/13 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، بأن متظاهرين في ناحية تازة أغلقوا الطريق الدولي الرابط بين المحافظة وبغداد.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في ناحية تازة أغلقوا الطريق الدولي الرابط بين كركوك - بغداد احتجاجا على الية التعيينات الأخيرة التي شهدتها المحافظة".

يتبع.....

بغداد اليوم- ديالى

نفى نائب محافظ ديالى كريم زنكنه، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، خبر إطلاق سراح مدير اليات مجلس المحافظة بعد ثلاثة ايام على اعتقاله.

وقال زنكنه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير اليات مجلس ديالى ما زال محتجزا على ذمة قضية

بغداد اليوم-بغداد

دعت وزارة التربية، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة واقسام الاشراف الاختصاصي، واقسام الاشراف التربوي، الى عقد اجتماعات سريعة مع أولياء أمور الطلبة في كل المدارس.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة تضمنت: "لا يخفى على

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصرف الرافدين، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين تنوعت ما بين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها.





وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلق

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