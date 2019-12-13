2019/12/13 | 14:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تؤكد توفر لوحات التسجيل وسنويات المركبات في جميع المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 14:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تؤكد توفر لوحات التسجيل وسنويات المركبات في جميع المحافظات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تؤكد توفر لوحات التسجيل وسنويات المركبات في جميع المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).