مشاريع التحلية لحل مشكلة الآبار الكبريتية في الموصل

2019/12/13 | 14:54 - المصدر: اخبار الموصل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- مجيد سعيد

توجد في الكثير من المناطق المحيطة بمدينة الموصل ينابيع مياه كبريتية تتدفق مياهها بغزارة منسابة في التربة مجدداً دون فائدة عملية بسبب عدم صلاحيتها للزراعة، واحدة من هذه الينابيع تقع في مشروع للدواجن بالقرب من اعدادية الشرطة شمال مدينة الموصل.

قال أحد العاملين هناك ويدعى شهاب، أن حوضاً للمياه أنشأ بالقرب من البئر تتجمع فيها المياه ثم تتجاوزها لتنساب في جدول يختفي في التربة دون فائدة تذكر لكون مياهها الكبريتية لا تصلح لسقي الحيوانات أو الاستخدام البشري، وهي تتسبب أصلا في تلف الانابيب والخزانات المعدنية، ولا تستفاد منها سوى انوع قليلة من النباتات.

وذكر بان جامعة الموصل كانت قد نفذت مشروعاً صغيراً لتحلية المياه الى جانب البئر في مطلع العقد التاسع من القرن المنصرم إلا أنها لم تنجزه وبقي الحال على ماهو عليه.

وبين بأن الآبار السطحية في عموم المنطقة ماؤها كبريتي بسبب الطبقات الكبريتية، لذلك يعمد المزارعون الى الحفر عميقاً ولأكثر من مئة متر للحصول على مياه صالحة للشرب، وكثيرون فشلوا في الحصول عليها على الرغم من الحفر لمسافة تزيد عن 150 متراً.

لذلك فهم يعتمدون وبدرجة كبيرة على مياه الصهاريج التي يشترونها لكون مشروع مياه الاسالة يعاني من توقفات مستمرة وهو في احسن حالاته لا يغطي حاجة السكان في المنطقة.

وعلى الرغم من مطالبات كثيرة من قبل متخصصين للحكومتين المحلية والمركزية لوضع خطط من شانها الاستفادة من المياه الكبريتية التي يذهب ماؤها هدراً منذ عقود طويلة إلا أن الحروب المتعاقبة في عهد النظام العراقي السابق وكذلك الوضع الامني الموتور منذ 2003 لغاية 2017 في الموصل لم يسمح كل ذلك بفعل شيء ملموس، لكن في الآونة الأخيرة بدأت تلوح في الأفق بعض المعالجات التي وأن لم يكن أصحابها عراقيون بل منظمات ودول ممولة لكنها كما يقول البعض هناك خطوة نحو الأمام على اية حال.

إذ تم خلال الأيام المنصرمة افتتاح مشروع لتحلية المياه في قرية القبة شمال مدينة الموصل بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلخص المشروع في تحديث المحطة بالكامل واستبدال المضخات الرئيسية والأجهزة والمعدات المستخدمة في تنقية وتصفية المياه وخزنها، وتعد هذه المحطة من أكبر محطات المياه في محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد)، إذ تغطي 75% في المائة من احتياجات سكان المدينة ويستفيد منها سبعمائة وخمسون ألف شخص.

ويأتي افتتاح محطة المياه ضمن 23 مشروعاً يتم تنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وبتمويل قدره 220 مليون درهم (60 مليون دولار) من دولة الإمارات.

ويقدر عدد المستفيدين من المشاريع 1.2 مليون شخص إذ تهدف هذه المشاريع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الخدمية والاجتماعية في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والإسكان، والمساهمة بشكل إيجابي في توفير فرص عمل وبناء القدرات الوطنية والنهوض بالمرأة وازدهار الأسواق المحلية، وتسهيل عودة النازحين إلى المناطق والمدن التي تم تطهيرها من تنظيم "داعش".

لكن في الأقضية والنواحي المحيطة بمدينة الموصل والتي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى فان المياه تشكل تحدياً كبيراً للسكان القاطنين في العديد منها، ويعتمدون بنحو رئيسي على شراء مياه الصهاريج ولاسيما في ناحية التل وقضاء بعاج في جنوب وغرب نينوى وذلك لعدم صلاحية مياه الآبار فيها للاستخدام البشري او الحيواني.

وهي مشكلة قائمة منذ أمد بعيد بسبب عدم مقدرة الحكومة المحلية على تنفيذ مشاريع اروائية في تلك المناطق او إكمال المقرة سابقاً كمرحلتين متبقيتين من مشروع ري الجزيرة بسبب عدم توفر الميزانية المالية الكافية.

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