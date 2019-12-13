تاج السر عثمان - ثورة ديسمبر وضمان نجاح الفترة الانتقالية

2019/12/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان نواصل في هذا المقال بمناسبة الذكرى الأولي لثورة ديسمبر 2018 سماتها، بالاشارة لضمان استمرارها ونجاح الفترة الانتقالية، وسط الأمواج المتلاطمة للمؤامرات الداخلية والخارجية لاجهاضها، وافراغها من مضمونها وتجميدها، وتدجين واختراق أدوات الجماهير القاعدية التي قادت الثورة من لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة والنقابات.* جاءت ثورة ديسمبر استمرارا لتقاليد شعبنا الثورية والقانون الأساسي ل......

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