الداخلية لـواع: التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة

2019/12/13 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة.

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