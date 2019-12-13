بكين تدعو واشنطن لمراجعة سياستها تجاه الصين

2019/12/13 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة لـ"تهدئة روعها" وإعادة سياستها تجاه بكين "إلى المسار الصحيح".

وقال وانغ يي، متحدثا في منتدى السياسة

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