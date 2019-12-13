بلدية الفلوجة تعلن المباشرة بإنشاء 26 مشروع حيوي

2019/12/13 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

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افاد معاون مدير بلدية الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ،اليوم الجمعة، بان الدوائر الخدمية باشرت بحملة اعمار واسعة النطاق لم تشهدها مدينة

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