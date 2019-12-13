الناطق باسم الداخلية: لم يتم تسليم أو استلام أي متهم بحادثة الوثبة إلى الآن

2019/12/13 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة، مشيراً الى أنه "لم يتم تسليم او استلام اي متهم بجريمة الوثبة".

وقال المحنا في تصريح صحفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة"، مبيناً انه "لم يتم تسليم او استلام اي متهم بجريمة الوثبة لغاية الان وانما الاجراءات التحقيقية مستمرة".

أدان المرجع الأعلى في محافظة النجف، علي السيستاني، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، حادثة جريمة ساحة الوثبة وسط بغداد، داعياً إلى ضرورة الكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم.

وكان مجلس القضاء الاعلى، قد أعلن، الخميس (12 كانون الأول 2019)، مباشرة التحقيق بحادثة الوثبة وسط العاصمة بغداد، مؤكداً التوجه لإصدار مذكرات قبض بحق المشاركين فيها.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا الامن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة وسوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

بغداد اليوم – البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، بإلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "شرطة محافظة البصرة، القت القبض على عصابة مختصة بسرقة ح

بغداد اليوم- ديالى

رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، ان استبدال مواقع لواءين للجيش في محافظة ديالى لا يتلائم مع الوضع الامني الراهن في المحافظة.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن"

بغداد اليوم- ذي قار

أصدرت شرطة ذي قار، الجمعة (13 كانون الاول 2019) توضيحاً بشأن استقالة قائدها العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي من منصبه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حو

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