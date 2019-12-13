سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق: ما حدث في ساحة الوثبة أمر مشين

2019/12/13 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق مارتن هوث، أحداث ساحة الوثبة في بغداد بالأمر المشين.

وأدان هوث في تغريدة على حسابه بتويتر، أحداث ساحة الوثبة، مشيرا الى ان ما حدث أمر مشين ويثير الذهول والاشمئزاز.

ودعا الى محاسبة مرتكبي أعمال العنف خلال التظاهرات مهما كانوا لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

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