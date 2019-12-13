2019/12/13 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد حزب الحل، اليوم الجمعة، المراجعات والتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لن تكون مجدية وذات أثر مقبول شعبياً ووطنياً أذا لم تضع ضمانات للمشاركة السياسية وفق رؤية ومطالبات ساحات التظاهر.وشدد حزب الحل في بيان تلقته “يس عراق” أن “ما وصلت اليه العملية السياسية في العراق من انسدادات بسبب سوء ممارسة السلطة وانفصالها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد الدعوات لضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ورقابة أممية.. الحل في بيان جديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد الدعوات لضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ورقابة أممية.. الحل في بيان جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).