السامرائي يطالب بتكثيف الجهود الأمنية في صلاح الدين للقضاء على بقايا تنظيم داعش

2019/12/13 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي، بتكثيف الجهود الأمنية لطرد بقايا تنظيم داعش الإرهابي من المناطق الصحراوية في المحافظة.

وقال السامرائي في تصريح، إن ‏الحادث الإرهابي الأليم الذي استهدف منتسبي اللواء ثلاثمئة وثلاثة عشر للحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات سامراء، أمر مؤسف ومحزن بعد أن قطعت القوات الأمنية شوطا كبيرا في دحر الإرهاب.

وأضاف السامرائي، أن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي تتخذ من المناطق الصحراوية والتلال ملاجئ آمنة تشن عبرها هجمات مستمرة على المنطقة، داعيا الأجهزة الأمنية الى تكثيف جهودها وتواجدها في صحراء صلاح الدين للقضاء على بقايا داعش الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت استشهاد سبعة وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبي اللواء ثلاثمئة وثلاثة عشر حشد شعبي بتفجير انتحاري استهدفهم في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.

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