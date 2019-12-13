عباس علي العلي - ظاهرة العقل الجمعي وميل الأنخراط (حادثة الوثبة ) إنموذجا

2019/12/13 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي العقل الجمعي والعقل الواعيحدث الخميس في ساحة الوثبة في بغداد ومن خلال ما نشر عنه كحدث وما وثق فيه من صورة يمكننا أن نقرأ ما جرى تحديدا كظاهرة باطنة في العقل اللا مباشر أو العقل الباطن للمشتركين فيه، وحتى من لم يشترك لكنه كان حاضرا في ساحة الفعل من خلال منظور سيكولوجي أجتماعي يؤشر إلى أبعاد نفسية تنم عن رغبات دفينة وربما تكون لها علاقة في تطور المعاناة المسبقة للحدث، فهو وإن كان نتيجة آنية ......

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