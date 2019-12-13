شرطة كربلاء والصحة تنفيان تعرض المتظاهرين للطعن

2019/12/13 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة ودائرة صحة المحافظة ، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن إصابة عدد من المتظاهرين طعناً بالسكاكين".

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