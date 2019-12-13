الجهات الأمنية تعتقل شخصين بتهمة حيازة عملة أجنبية مزيفة في ميسان

2019/12/13 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ميسان، عن اعتقال شخصين، بتهمة حيازة مبالغ من عملة أجنبية مزيفة.

وأشارت المديرية في بيان، الى تشكيلها فريق عمل من ضباط ومنتسبي شؤون الداخلية، بعد تلقيها معلومات من أحد مصادرها، حول أشخاص يتعاملون بالعملة المزيفة، تمكن بعد التفتيش الدقيق من ضبط تسعة آلاف وثلاثمئة دولار أمريكي مزيف بحوزتهما، إضافة الى عدم حملهم أية أوراق تثبت ملكية العجلة التي كانت بحوزتهم، مضيفة أنها قامت بتسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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